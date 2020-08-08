تعرف على أبرز المساعدات التي تلقاها لبنان بعد انفجار بيروت

في الأزمة الكارثية التي يواجهها لبنان إثر الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، وراح ضحيته أكثر من 150 شخصا على الأقل، سارعت الدول في الوقوف إلى جانب لبنان ومساندته ودعمه في هذا الحدث الجلل.





وتستعرض بوابة "الفجر" أبرز المُساعدات التي تلقاها لبنان بعد انفجار بيروت في السطور التالية:





- مصر ترسل طائرات مساعدات للبنان كل ٤٨ ساعة حتى الأربعاء القادم:

صرح سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي أثناء مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " الذي يذاع على القناة الأولى أن مصر تُرسل طائرات مُساعدات إلى لبنان كل 48 ساعة وذلك حتى يوم الأربعاء القادم.





- ترامب: أرسلنا ٣ طائرات مساعدات للبنان وسأشارك في مؤتمر دولي لدعم بيروت:

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إرسال ٣ طائرات مزودة بمساعدات طبية وغذائية وعلى متنها أطباء وممرضات وهم في طريقهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت بهدف الحد من آثار الدمار بسبب انفجار المرفأ.





ومن جانبها تقدمت الرئاسة اللبنانية بخالص الشكر للرئيس الأمريكي ترامب حيث وجه عون خالص الشكر للرئيس ترامب على تضامنه ومساعدته ودعمه الذي قدمه للبنان، موضحًا له ظروف الانفجار وحصيلة الخسائر التي زهقت الأرواح والبنى التحتية والدمار الذي حل بالعاصمة اللبنانية بيروت.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تقدم مساعدات مبدأيه للبنان بقيمة 15 مليون دولار أميركي، وهي تتضمن المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى مساعدة مالية للصليب الأحمر اللبناني، وذلك بعد حدوث انفجار المرفأ الذي دمر أجزاء كبيرة من بيروت.





وبحسب ما ذكرته قناة " الحرة " هبطت طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز C-17 في بيروت يوم الخميس الماضي، وهي تحمل الشريحة الأولى من مساعدات الطوارئ متعددة الأوجه المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.





كما تم إرسال رحلتان إضافيتان مزودة كل منهما بوجبات جاهزة، ومستلزمات طبية يتم توزيعها من قبل الجيش اللبناني.





يُشار إلى أن السفارة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت، صرحت يوم الخميس الماضي قائلة: "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، خاصة الآن، الذي يواجه تداعيات الانفجار المروع الذي وقع في 4 أغسطس والدمار الشامل الذي سببه".





- مساعدات طبية إماراتية إلى مستشفى المقاصد في بيروت:

صرحت سفارة الإمارات في لبنان، أنها ستقدم مساعدات طبية عاجلة إلى مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت.





ونشرت السفارة الإماراتية بيانا، أوضحت فيه: "بتوجيهات من القيادة الإماراتية الرشيدة، قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إمدادات طبية عاجلة إلى مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، عبر سفارة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، للإسهام في الحد من تداعيات الانفجار الذي هز بيروت مساء يوم الثلاثاء".





- الاتحاد الأوروبي: صرف 33 مليون يورو لتمويل أول مساعدة عاجلة للبنان: