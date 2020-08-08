مفاجأة.. تعرف على المرشحين لجوائز الدوري الإنجليزي

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لهذا الموسم.

وجاءت قائمة أفضل لاعب كالتالي:"ترينت ألكسندر أرنولد، كيفين دي بروين، جوردان هندرسون، داني إنجز، ساديو ماني، نيك بوب بالإضافة إلي جيمي فاردي.

بينما جاءت قائمة أفضل مدرب كالتالي:"فرانك لامبارد، يورجن كلوب، بيب جوارديولا ومدرب شيفيلد ويلدر".

يذكر أن نادى ليفربول قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم بعد غياب دام لمدة 30 عاما.

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