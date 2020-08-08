نجم الأهلي يكشف مفاجأة عن لاعب الزمالك

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليا ونجم الأهلي السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسامة فيصل، نجم نادي الزمالك الشاب. 

وأكد ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أسامة فيصل كان عقده سينتهي مع الزمالك وكان سيرحل عن صفوف الأبيض مجانا".

وتابع: "قمت بإجراء مكالمة مع إسماعيل يوسف وأكدت له على ضرورة تجديد عقد اللاعب وأنه موهبة كبيرة وطالبته فورا بضم اللاعب لتدريبات الفريق الأول".

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