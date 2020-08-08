تعرف على عدد مشاهدات برومو "مالك غيران" للهضبة (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر

حقق برومو أغنية الهضبة الجديدة  "مالك غيران"، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب أكثر من 636,431 مشاهدة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية معبرين عن اعجابهم بها وبكلماتها.

ومن المنتظر طرح الأغنية كاملة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه من خلال أغنية يابلدنا ياحلوة.

يذكر أن أغنية "يا بلدنا يا حلوة" التي طرحها الهضبة قبل أيام لاقت انتشارا واسعا، حيث تصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.


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