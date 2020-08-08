إكرامي: الهجوم علي الخطيب ممنهج وأبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان









انتقد إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، بعض الأشخاص التي تشن هجوما على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.





وأكد إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان": "الهجوم علي الخطيب ممنهج ولا يتم من أبناء النادي".





وتابع: "أبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان".



