بشكتاش التركي يخطط للتفاوض مع آرسنال بشأن الإبقاء على النني

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أبدى نادي بشكتاش التركي رغبته في استمرار الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط فريقه الأول لكرة، خلال الفترة المقبلة، المعار من صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

واستقر مسئولو النادي التركي، على تمديد عقد اللاعب لمدة عام واحد إضافي على سبيل الإعارة، على أن يدخل في مفاوضات مع أرسنال الإنجليزي خلال الأيام المقبلة للاتفاق على جميع الأمور التعاقدية.
 
رغبة بشكتاش نابعة من سيرجين يالتشين مدرب الفريق، الذي أبلغ الإدارة بضرورة الإبقاء عليه، حيث سيكون ضمن عناصره الأساسية في الموسم الجديد.

النني لا يمانع في فكرة الاستمرار في صفوف الفريق التركي حسب ما أشارت التقارير الصحفية، وأن الأمر في يد إدارة أرسنال لإتخاذ القرار النهائي.

جدير بالذكر أن النني شارك مع فريقه التركي في 36 مباراة، وسجل هدف وحيد وصنع 4 آخرين، خلال هذا الموسم.

يشار إلى أن نادي طرابزون سبور التركي كان أعرب عن رغبته في التعاقد مع محمد النني هذا الصيف، وتحمل راتبه بالكامل، ولكن يبدو أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا بات قريبًا من البقاء بشكتاش.

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