تعرف على ملاعب دور المجموعات لدوري الأبطال

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا التي تستأنف فعالياتها الشهر المقبل، بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 14 وحتى 24 سبتمبر على أن تُقام مباريات دور الـ16 يومي 26 و27 من الشهر ذاته، فيما ستقام مباريات دور الثمانية يوم 30 سبتمبر، أما مباريات الدور قبل النهائي فتقام يوم الثالث من أكتوبر.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة، استقر الاتحاد القاري على استاد خليفة الدولي في قطر لاستضافة مباريات المجموعة الأولى التي تضم فريق الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

ويحتضن ملعب الجنوب القطري مباريات المجموعة الثانية التي تضم فريق الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، إلى جوار فرق باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي وفريق شهر خوردو الإيراني.

ويستضيف ملعب المدينة التعليمية القطري مباريات المجموعة الثالثة التي تضم فريق التعاون السعودي والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري.

ويحتضن ملعب "جاسم بن حمد" القطري مباريات المجموعة الرابعة التي تضم فريق النصر السعودي والسد القطري والعين الإماراتي، وسباهان أصفهان الإيراني

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