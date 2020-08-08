موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف اليوم السبت نادى برشلونة الإسباني نظيره نادى نابولي الإيطالي ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين برشلونة و نابولي عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



