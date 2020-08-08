تعرف على الحالة الصحية لثنائي الأهلي

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
قام الثنائى ياسر إبراهيم ومحمد محمود، لاعباً الأهلى، جلسة لياقة فى الجيم، قبل استكمال البرنامج التأهيلى بالجرى حول الملعب، وتنفيذ بعض الخطوات تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائى التأهيل للفريق.




ويقوم ياسر إبراهيم بالخصوع لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه للإصابة في الكاحل أثناء مشاركته في مباراة الفريق والجونة الودية.




ويخضع محمد محمود لتنفيذ البرنامج التأهيلى بعد جراحة الرباط الصليبى التى أجراها فى ألمانيا، وقطع اللاعب مرحلة كبيرة فى طريق العودة للمشاركة فى المران الجماعى.



ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.

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