المخرج محمد العدل للنجم أحمد عز: شكرا على كلامك الحلو على "صاحب المقام"

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

توجه المخرج محمد العدل، بشكر خاص للنجم أحمد بعد اشادته بفيلمه  الجديد "صاحب المقام".

ونشر محمد، صور حضوره عرض المسرحية برفقة والدته خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".

وكتب عليها: "مع أمي حبيبتي في مسرحية علاء الدين للنجم احمد عز.. المسرحية حلوة قوي.. شكرا محمد ثروت علي العزومة الحلوة دي
.. شكرا محمد جمعة علي حسن الاستقبال.. شكرا احمد عز علي تحيتك انت و الجمهور ليا .. كبرتوني قوي قدام أمي وكلامك الحلو علي الفيلم علي راسي من فوق".

مسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو"

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