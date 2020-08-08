ترامب يتعهد بعقد صفقات مع إيران وكوريا الشمالية في هذه الحالة

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:43 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعقد صفقات مع كلا من كوريا الشمالية، وإيران، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية".
وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في مقابلة مع "أكسيوس، إن قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

وأضاف ترامب "كان قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا. هذه وجهة نظري".

وفي وقت سابق، صرح ترامب صرح مرارًا، بأن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء سياسة "الحروب التي لا نهاية لها" وتسعى إلى إقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.

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