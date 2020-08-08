زكي فطين عبد الوهاب: "أبويا مات ومفيش في جيبه 5 جنيه"

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

قال الفنان زكي فطين، إن والده توفى فقيرًا ولم يكن يملك 5 جنيهات في جيبه، وذلك من خلال مشاركة منشور جديد، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

وكتب زكي، خلال المنشور:"لحياة اختيارات.. أنا عديت الـ60 ودلوقتى عندى 64 سنة.. فى أوروبا والبلاد المتحضرة.. ده السن اللى بتعتزل فيه وبتستمتع بالسنين المتبقية من حياتك".

وأضاف: "لكن عشان أنا عمرى ما احترمت الفلوس.. وعشت حياتى بالطول والعرض.. فبدفع تمن ده فى إنى وحتى الآن.. لسه مازلت فى مرحلة "التحقيق وإثبات الذات" والاستقرار المادى.. الرحله التى لا تنتهى".

وتابع:" وللأسف ورثت ده عن أبويا.. أبويا مات عنده 54 سنة.. وعمل حوالى 52 فيلما.. ومات ومفيش فى جيبه 5 جنيه.. مات فقير بس استمتع بحياته كما لو كان برنس.. الحياة فعلا اختيارات".


أخبار تهمك

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 14 ساعة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

بتهمة تهديد أجهزة الدولة.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعة و 17 دقيقة

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

والد ميسي يكشف حقيقة انتقال البرغوث للدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

12:29 ص

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

بتهمة تهديد أجهزة الدولة.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

02:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا