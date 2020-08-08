زكي فطين عبد الوهاب: "أبويا مات ومفيش في جيبه 5 جنيه"













قال الفنان زكي فطين، إن والده توفى فقيرًا ولم يكن يملك 5 جنيهات في جيبه، وذلك من خلال مشاركة منشور جديد، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".وكتب زكي، خلال المنشور:"لحياة اختيارات.. أنا عديت الـ60 ودلوقتى عندى 64 سنة.. فى أوروبا والبلاد المتحضرة.. ده السن اللى بتعتزل فيه وبتستمتع بالسنين المتبقية من حياتك".وأضاف: "لكن عشان أنا عمرى ما احترمت الفلوس.. وعشت حياتى بالطول والعرض.. فبدفع تمن ده فى إنى وحتى الآن.. لسه مازلت فى مرحلة "التحقيق وإثبات الذات" والاستقرار المادى.. الرحله التى لا تنتهى".وتابع:" وللأسف ورثت ده عن أبويا.. أبويا مات عنده 54 سنة.. وعمل حوالى 52 فيلما.. ومات ومفيش فى جيبه 5 جنيه.. مات فقير بس استمتع بحياته كما لو كان برنس.. الحياة فعلا اختيارات".