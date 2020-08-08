موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري
السبت 08/أغسطس/2020 - 02:15 ص
أمل الحلفاوي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا أمام نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء أول أمس الخميس.
واستطاع الزمالك اقتناص الثلاث نقاط من فوز بهدف دون رد أمام الفريق البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.
موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.
وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب.
يشار إلى أن منافسات الدوري المصري الممتاز توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعادت أمس الخميس والتي افتتحها الزمالك والمصري.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.