موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا أمام نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء أول أمس الخميس.

واستطاع الزمالك اقتناص الثلاث نقاط من فوز بهدف دون رد أمام الفريق البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب.

يشار إلى أن منافسات الدوري المصري الممتاز توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعادت أمس الخميس والتي افتتحها الزمالك والمصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.

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