كارول سماحة توجه رسالة شكر للنجم أحمد عز لهذا السبب (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، رسالة شكر للفنان أحمد عز، وذلك بعدما تضامن مع لبنان من خلال رفع علم لبنان وطالب الجمهور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الانفجار عرض مسرحية "علاء الدين".

ونشرت كارول، ذلك مقطع فيديو لأحمد عز، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سماحة، على المقطع قائلة: "شكرا للنجم المصري ⁧‫أحمد عز‬⁩ على مشاعره الصادقة ولفتته الكريمة!!
شكرًا ⁧‫مصر‬⁩".

مسرحية "علاء الدين" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها الفنان أحمد عز ومحمد ثروت وتارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علم لبنان الفنانة كارول سماحه

أخبار تهمك

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 8 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 9 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بتهمة تهديد أجهزة الدولة.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعة و 12 دقيقة

والد ميسي يكشف حقيقة انتقال البرغوث للدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد عز يتصدر بوسترات مسرحية "علاء الدين" تمهيدا لعرضها في موسم الرياض

مجدي الهواري يروج بصورة أحمد عز لمسرحية "علاء الدين"

شاهد.. أحمد عز برفقة تارا عماد قبل عرض مسرحية علاء الدين بموسم الرياض

أحمد عز يعود لمصر بعد النجاح الكبير لـ"علاء الدين" في موسم الرياض

بعد النجاح في موسم الرياض.. مسرحية علاء الدين في أبو ظبي

هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني": اعتذرت عن "جوازة مرتاحة".. وهذا موعد عرض "علاء الدين"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

12:29 ص

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

بتهمة تهديد أجهزة الدولة.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

02:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا