كارول سماحة توجه رسالة شكر للنجم أحمد عز لهذا السبب (فيديو)
السبت 08/أغسطس/2020 - 02:44 ص
رشا عادل
وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، رسالة شكر للفنان أحمد عز، وذلك بعدما تضامن مع لبنان من خلال رفع علم لبنان وطالب الجمهور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الانفجار عرض مسرحية "علاء الدين".
ونشرت كارول، ذلك مقطع فيديو لأحمد عز، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت سماحة، على المقطع قائلة: "شكرا للنجم المصري أحمد عز على مشاعره الصادقة ولفتته الكريمة!!
شكرًا مصر".
مسرحية "علاء الدين" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها الفنان أحمد عز ومحمد ثروت وتارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا