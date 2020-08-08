كارول سماحة توجه رسالة شكر للنجم أحمد عز لهذا السبب (فيديو)







وعلقت سماحة، على المقطع قائلة: "شكرا للنجم المصري ⁧‫أحمد عز‬⁩ على مشاعره الصادقة ولفتته الكريمة!!

شكرًا ⁧‫مصر‬⁩".



مسرحية "علاء الدين" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها الفنان أحمد عز ومحمد ثروت وتارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري.













وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، رسالة شكر للفنان أحمد عز، وذلك بعدما تضامن مع لبنان من خلال رفع علم لبنان وطالب الجمهور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الانفجار عرض مسرحية "علاء الدين".ونشرت كارول، ذلك مقطع فيديو لأحمد عز، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".