شيماء سيف تتعرض للتنمر في عيد ميلادها بعد نشرها صورة دمية ممتلئة القوام

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تعرضت الفنانة شيماء سيف، للتنمر في عيد ميلادها 32 وذلك من خلال التورتة التي كانت مزينة بدمية ممتلئة القوام وتشبهها إلى حد ما.

وشاركت شيماء، جمهورها مجموعة صورة من الأحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سيف، على الصور قائلة: "شكرًا للجميع على تمنياتكم الجميلة"، فيما تعرضت للتنمر من قبل بعد المتابعين الذين سخروا منها بتعليقات غير لائقة.

يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف، مسلسل "جمجوم وبم بم"، الذي ظهرت فيه كضيفة شرف، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أكشن، وشارك في بطولته الفنان محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، ويعرض المسلسل حاليًا عبر منصة "شاهد نت".

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