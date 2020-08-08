مفاجأة.. الكشف عن موقف رمضان صبحي القانوني من المشاركة مع الأهلي

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال نصر الدين عزام، المحاملي الدولي، إن رمضان صبحي سيحق له المشاركة مع الأهلي حال موافقة نادى هيدرسفيلد على تمديد إعارته.

وأكد نصر عزام في تصريحات عبر برنامج نمر وان الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي موقفه ضعيف في تلك النقطة ولكنه يحاول مع نادي هيدرسفيلد لتمديد إعارة اللاعب".

وتابع: "إذا لم يشارك اللاعب محليا فسيلجأ الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب مشاركة اللاعب حال الاتفاق على تمديد إعارته".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي يوم الأحد القادم ضمن مباريات الدوري المصري بعد العودة مجددًا من فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.

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