تضامنًا مع أحداث بيروت.. رنا سماحة تستعد لطرح أغنية "تعيشي يا لبنان"
السبت 08/أغسطس/2020 - 02:17 ص
رشا عادل
تستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح اغنية جديدة بعنوان "تعيشي يا لبنان" من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وذلك تضامنًا مع دولة لبنان.
وروجت رنا، لأغنية "تعيشي يا لبنان" من خلال نشر بوستر الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت سماحة، على البوستر قائلة: "قريبا.. تعيش يا لبنان.. كلمات: أحمد حسن راؤول.. ألحان: سامر أبو طالب.. توزيع: عمر اسماعيل".
يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة، مسلسل "لما كنا صغيرين" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي.
وروجت رنا، لأغنية "تعيشي يا لبنان" من خلال نشر بوستر الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت سماحة، على البوستر قائلة: "قريبا.. تعيش يا لبنان.. كلمات: أحمد حسن راؤول.. ألحان: سامر أبو طالب.. توزيع: عمر اسماعيل".
يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة، مسلسل "لما كنا صغيرين" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي.
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