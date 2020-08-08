الجمعة المقبلة.. أحمد الفيشاوي يلتقي جمهوره أونلاين
السبت 08/أغسطس/2020 - 01:59 ص
رشا عادل
قرر الفنان أحمد الفيشاوي، أن يتلقي جمهوره أونلاين يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 أغسطس في تمام الساعة 5 مسًاء، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأعلن الفيشاوي، عن ذلك من خلال نشر بوستر المقابلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق أحمد، على البوستر قائلًا: "من أولد سكول لنيو سكول، هيرجع للراب بعد فيلمه الجديد؟".
وأضاف: "أحمد الفيشاوي أونلاين على فيسبوك يوم الجمعه ١٤ أغسطس الساعة ٥ مسًاء علشان يدردش معاكم ويرد على أسئلتكم".
وأعلن الفيشاوي، عن ذلك من خلال نشر بوستر المقابلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق أحمد، على البوستر قائلًا: "من أولد سكول لنيو سكول، هيرجع للراب بعد فيلمه الجديد؟".
وأضاف: "أحمد الفيشاوي أونلاين على فيسبوك يوم الجمعه ١٤ أغسطس الساعة ٥ مسًاء علشان يدردش معاكم ويرد على أسئلتكم".
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