الجمعة المقبلة.. أحمد الفيشاوي يلتقي جمهوره أونلاين

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
قرر الفنان أحمد الفيشاوي، أن يتلقي جمهوره أونلاين يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 أغسطس في تمام الساعة 5 مسًاء، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعلن الفيشاوي، عن ذلك من خلال نشر بوستر المقابلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على البوستر قائلًا: "‬من أولد سكول لنيو سكول، هيرجع للراب بعد فيلمه الجديد؟".

وأضاف: "أحمد الفيشاوي أونلاين على فيسبوك يوم الجمعه ١٤ أغسطس الساعة ٥ مسًاء علشان يدردش معاكم ويرد على أسئلتكم".

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