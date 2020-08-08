الجمعة المقبلة.. أحمد الفيشاوي يلتقي جمهوره أونلاين

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قرر الفنان أحمد الفيشاوي، أن يتلقي جمهوره أونلاين يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 أغسطس في تمام الساعة 5 مسًاء، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأعلن الفيشاوي، عن ذلك من خلال نشر بوستر المقابلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد، على البوستر قائلًا: "‬من أولد سكول لنيو سكول، هيرجع للراب بعد فيلمه الجديد؟".



وأضاف: "أحمد الفيشاوي أونلاين على فيسبوك يوم الجمعه ١٤ أغسطس الساعة ٥ مسًاء علشان يدردش معاكم ويرد على أسئلتكم".

