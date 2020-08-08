الموسيقيين تتقدم بشكوى ضد حمو بيكا لإقامته حفلا بدون تصريح بالساحل الشمالي .. ومطرب المهرجانات يرد





تقدمت نقابة الموسيقيين تتقدم بشكوى ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا لإقامته حفلا بالساحل الشمالي دون تصريح.





وفور علم نقيب الموسيقيين هاني شاكر، بالواقعة طالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا ومنظم الحفل.





وأكد حمو بيكا في تصريحات صحفية، أنه لم يقم أي حفل في الساحل الشمالي وكل ما في الأمر أنه حضر حفل عيد ميلاد نجل إعلامية شهيرة ولم يغن وكان من ضمن المعزومين فقط.





يذكر أن كواليس أغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة "ميس يو هارد" في اقتناص تريند رقم واحد على يويتوب.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخر لبيكا وهو يغني باللغة الإنجليزية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ميس يو هارد أنا مش قادر".





وعلق بيكا، على الفيديو قائلًا: "التريند الجديد هنضحك مصر كلها".







