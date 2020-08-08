تسجيل نادر.. هند رستم تعترف: الرجل الذي تنازلت عن نجوميتي من أجله في لبنان (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

تحل اليوم السبت الذكرى التاسعة لرحيل النجمة الكبيرة هند رستم عن عالمنا.

وينشر الفجر الفني بهذه المناسبة تسجيلًا صوتيًا نادرًا للراحلة مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة والذي تم تسجيله في منتصف السبعينات معها.

وتحدثت رستم خلال التسجيل عن اللقب المحبب لقلبها والذي تنازلت من أجله عن نجوميتها وتجاهلت النجمة هند رستم بإحدى الفنادق في بيروت لحبها في هذا اللقب التي صرحت بي ولأول مرة في هذا التسجيل.

كما اعترفن بأن الرجل الذي تنازلت عن نجوميتها من أجله في لبنان 

وأيضا كشفت فى التسجيل عن سبب حبها لهذا اللقب وفضلت أن تتعامل بي عن لقب النجمة هند رستم.

وقد رحلت عن عالمنا النجمة هند رستم في تاريخ ٨ أغسطس ٢٠١١ بسبب سكته قلبية.


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