آرسنال يقترب من حسم صفقة نجم تشيلسي

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية عالمية بريطانية أنّ آرسنال نجح في حسم صفقة البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأنه كان من المفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي الحالي مع البلوز في 30 يونيو الماضي ولكنه وقع عقدًا قصير الأمد بحيث يظل في ستامفورد بريدج حتى نهاية موسم 2019/2020.
وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ويليان أكد من قبل أنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع مسئولي تشيلسي حول تجديد عقده نظرًا لاختلافهما حول مدته.
وأوضحت الشبكة البريطانية أن ويليان وافق على الانضمام لآرسنال بعدما عرض عليه تشيلسي عقدًا مدته ثلاث مواسم.
وأكدت الشبكة البريطانية أنّ الصفقة في طريقها للحسم بعدما أبدى النجم الذي سيبلغ من العمر 32 عامًا في التاسع من أغسطس الحالي موافقته على ارتداء قميص المدفعجية.
وعلى نفس الجانب، ألمحت شبكة ESPN العالمية أنّ ويليان سيحصل على راتبًا أسبوعيًا يبلغ قدره حوالي 100 ألف جنيه إسترليني.

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