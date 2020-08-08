عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية لسناء شافع

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن آخر التطورات الصحية للفنان سناء شافع، الذي تعرض لوعكة صحية بالجهاز التنفسي، دخل على أثرها لإحد المستشفيات الخاصة بالدقي ودخل العناية المركزة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد أشرف زكي، في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لسناء شافع مستقرة داخل العناية المركزة.

يذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان سناء شافع، مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق 2020.

وتدور أحداثة حول فترة 80، وقام ببطولته الفنانة غادة عادل وإياد نصار وصابرين ومنة عرفة وحسني شتا.

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