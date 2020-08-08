محمد عبد الرحمن عن مشاركة أوس أوس وهلا السعيد في "جمجوم و بم بم": من أجمل الحلقات













عبر الفنان محمد عبد الرحمن، عن سعادته بظهور الفنان أوس أوس، والفنانة هلا السعيد، في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم"جمجوم وبم بم"، كضيوف شرف في الحلقة السابقة.وشارك محمد، جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير الحلقة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق عبد الرحمن، على الصورة قائلًا: "أخويا النجم أوس أوس نورتنا وشرفتنا في مسلسل (جمجوم وبم بم) من أجمل الحلقات، والنجمة هلا السعيد نورتينا وشرفتينا".مسلسل "جمجوم وبم بم" تدور أحداثة في إطار كوميدي أكشن، وشارك في بطولته الفنان محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، ويعرض المسلسل حاليًا عبر منصة "شاهد نت".