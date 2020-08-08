والد ميسي يكشف حقيقة انتقال البرغوث للدوري الإيطالي

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
اثار والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني الجدل مجددا بخصوص مستقبل نجله مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت انباء قوية عن تفكير اللاعب جديا في الرحيل عن البرسا الموسم المقبل.

وربطت تقارير صحفية ميسي بالانتقال لنادي انتر ميلان الايطالي، بعدما قام والد اللاعب بشراء منزل في مدينة ميلانو.

وذكرت لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن والد ميسي زاد التكهنات بخصوص انتقال نجله لفريق انتر ميلان بعدما انتقل بالفعل إلى منزله الجديد في مدينة ميلانو والذي يتواجد بالقرب من مقر النادي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن انتقال والد ميسي إلي مدينة ميلانو الإيطالي يأتي بسبب أن الوضع الضريبي هناك أفضل بالنسبة للأثرياء، مؤكدة أن هذا السبب قد يحفز اللاعب ايضًا للرحيل عن برشلونة والانتقال للعب بالدوري الإيطالي.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي انتر ميلان يسعي للحصول على خدمات ليونيل ميسي مقابل راتبًا سنويًا بقيمة 50 مليون يورو، في الوقت الذي أكد فيها مسئولي برشلونة استمرار اللاعب مع الفريق الكتالوني الفترة المقبلة.

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