مساعد وزير الداخلية الأسبق: مصر تحارب عدو غير تقليدي.. وما يحدث في المنطقة ليس صدفة
السبت 08/أغسطس/2020 - 12:38 ص
شيماء حسن
قال اللواء مجدى عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر تحارب عدو غير تقليدي، لافتا أنها ليست مصادفة تهديد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لدولة الإمارات العربية المتحدة ليندلع عقبها حريق ضخم في سوق شعبي بعجمان.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ليست مصادفة أيضا تهديد الحوثيين للسعودية ليندلع بعدها حريق كبير بحفر الباطن.
أضاف: "ولا ننسى أيضا أن غدا الجمعة موعد نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالحكم فيي قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وتم تأجيلها إلي يوم 18 من الشهر الحالي".