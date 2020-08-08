مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي













أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليا ونجم الأهلي السابق، مفاجأة وتحذير لمسئولي النادي الأهلي بشأن محمود صابر، لاعب منتخب الشباب وموهبة فريق شباب القلعة الحمراء.





وأكد ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "محمود صابر موهبة كروية في خط الهجوم وسينتهي عقده مع النادي الأهلي في نهاية الموسم ويحق له الرحيل بنهاية الموسم".



