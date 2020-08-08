مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال



أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليا ونجم الأهلي السابق، مفاجأة وتحذير لمسئولي النادي الأهلي بشأن محمود صابر، لاعب منتخب الشباب وموهبة فريق شباب القلعة الحمراء.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "محمود صابر موهبة كروية في خط الهجوم وسينتهي عقده مع النادي الأهلي في نهاية الموسم ويحق له الرحيل بنهاية الموسم".

وأتم: "اللاعب تحدث معي وهو يمتلك عدة عروض وأبرزها عرض من نادي تونسي وهو سيرحل بنهاية الموسم".

أخبار تهمك

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

والد ميسي يكشف حقيقة انتقال البرغوث للدوري الإيطالي

منذ ساعة و 14 دقيقة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ ساعة و 23 دقيقة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 14 ساعة

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

12:29 ص

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

12:11 ص

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا