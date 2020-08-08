محمد موسى : هناك أيادي خبيثة تعبث بأمن الدول العربية (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:36 ص
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
شيماء حسن
وجه الإعلامي محمد موسي خالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي.


وتابع "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "من المؤكد أن هناك أيادي قذرة تعبث بأمن الدول العربية ومن المؤكد أن من وراء ذلك هم من لهم مصلحة وهم كثيرين ولا استثني منهم النظامين التركي الإرهابيين التركي والقطري وإيران وغيرهم ومؤكد كله هيتعرف وهيبان.. وبعدها نيران ضخمة اندلعت في عدد من الشاحنات المخصصة لنقل الأعلاف في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية ".

أضاف: "معقوله كل ده ورا بعضه وميكونش مرتب وبالصدفة.. أشك.. وكمان في الإمارات العربية المتحدة تم السيطرة على حريق سوق شعبي في عجمان والحمد لله محصلش إصابات. 

استكمل: "طيب إيه بقا فهمونا كل ده صدفة.. زي ماقلتلكم من شويه أشك.. وقبلها حريق في سوق في حلوان هنا وحريق خط النفط بالإسماعيلية... خلينا نتفق أن مقاولي قوي الشر في المنطقة العربية بيحاولوا بكل الطرق تأجيج الأوضاع في الدول العربية وعلينا نحن الشعوب العربية أن نعي ذلك جيدًا لأن الفاتورة كبيرة".

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