محمد موسى : هناك أيادي خبيثة تعبث بأمن الدول العربية (فيديو)

وجه الإعلامي محمد موسي خالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي.

وتابع "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "من المؤكد أن هناك أيادي قذرة تعبث بأمن الدول العربية ومن المؤكد أن من وراء ذلك هم من لهم مصلحة وهم كثيرين ولا استثني منهم النظامين التركي الإرهابيين التركي والقطري وإيران وغيرهم ومؤكد كله هيتعرف وهيبان.. وبعدها نيران ضخمة اندلعت في عدد من الشاحنات المخصصة لنقل الأعلاف في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية ".





أضاف: "معقوله كل ده ورا بعضه وميكونش مرتب وبالصدفة.. أشك.. وكمان في الإمارات العربية المتحدة تم السيطرة على حريق سوق شعبي في عجمان والحمد لله محصلش إصابات.



