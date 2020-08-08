مصرع اثنين وإصابة 8 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 8 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم بمركزي المحمودية ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تعود البداية عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية "توكتوك" بطريق المحمودية دمنهور أمام قرية ليديا.

وبالانتقال والفحص، تين وفاة "شريف محمد الششتاوي" ٥٥ عاما، وإصابة كل من "أشرف خميس سليم" ٤٥ عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد مسعد سليم" ١٦ عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد السوداني أبو زيد" ٢٨ عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى المحمودية المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو ٥٠ اتجاه الطريق الدولي، أسفر عن وفاة "جنا محمد عماد" ١٣ عاما، مقيمة بفيصل، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب 5 آخرون وتم نقل 3 لمستشفى وادي النطرون المركزي واثنين لمستشفى غرب النوبارية المركزي، وهم كلا من "محمد عماد محمود" ٣٥ عاما، مقيم بفيصل، ملازم أول بمديرية امن البحيرة بقسم وادي النطرون، مصاب بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومتواجد بالملاحظة بمستشفى وادي النطرون المركزي، "فاطمة عبد الوهاب جلال" ٥٧ عاما، مقيم بفيصل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومتواجدة بالملاحظة بمستشفى وادي النطرون المركزي، "هدى رمضان محمد" ٣٣ عاما، مقيمه بفيصل، ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومتواجدة بالملاحظة بمستشفى وادي النطرون المركزي، "إياد محمد عماد" ٩ سنوات، مقيم بفيصل، مصاب بزيف من الفم والأنف وفقدان للوعي، وتم نقله لمستشفى غرب النوبارية المركزي، وجارى عمل الإسعافات الأولية وتحويله لمستشفى وادي النطرون المركزي لعرض مخ وأعصاب وأشعة مقطعية، و"كندا محمد عماد" ٥ سنوات، مقيمة بفيصل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى غرب النوبارية المركزي، وجاري عمل الإسعافات الأولية وتحويله لمستشفى وادي النطرون المركزي لعرض مخ وأعصاب وأشعة مقطعية.

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