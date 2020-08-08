مصرع اثنين وإصابة 8 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 8 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم بمركزي المحمودية ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.





تعود البداية عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية "توكتوك" بطريق المحمودية دمنهور أمام قرية ليديا.





وبالانتقال والفحص، تين وفاة "شريف محمد الششتاوي" ٥٥ عاما، وإصابة كل من "أشرف خميس سليم" ٤٥ عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد مسعد سليم" ١٦ عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد السوداني أبو زيد" ٢٨ عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى المحمودية المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.





كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو ٥٠ اتجاه الطريق الدولي، أسفر عن وفاة "جنا محمد عماد" ١٣ عاما، مقيمة بفيصل، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



