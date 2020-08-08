تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة (20% تقريبًا) على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.

- نشاط رياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.