زينة تطالب جمهورها بالدعاء لشقيقتها: "هتعمل عملية في المخ"













طالبت الفنانة زينة، جمهورها بضرورة الدعاء لشقيقتها نسرين التي أصيبت بجلطة في المخ نقلت على إثرها إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية.وشاركت زينة، جمهورها مجموعة صور جديدة لها برفقة شقيقتها واسرتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت رضا، على الصور قائلة: "ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة باذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها الطف بيها وبينا يارب".وأضافت:"يارب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لأولادها القمرات ولأمها واخواتها يارب".يذكر أن آخر أعمال زينة، مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وتدور أحداثة حول قضية التبني، وشارك في بطولته الفنان محمد علاء ودلال عبد العزيز وريم البارودي.