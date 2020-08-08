فنانة مصرية تكشف حقيقة إصابتها في تفجير مرفأ بيروت (فيديو)

قالت الفنانة نانسي صلاح، إن لم تصاب في حادث تفجير مرفأ بيروت، ولكنه أصيبت نتيجة انفجار زجاج الفندق التي كانت تقطن به نتيجة الضغط الناجم عن الانفجار.





وأضافت "صلاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "دخلت أخد شور وبمجرد دخولي انفجر زجاج الفندق على الرغم أنه يقع في مدينة برمانا التي تبعد ساعة عن موقع الحادث".





وتابعت: "قوة الانفجار والضغط الناجم عنه تسبب في تكسير زجاج المنازل والفنادق، وقمت بخياطة 8 غرز نتيجة لتطاير الزجاج".





وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.





وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.





وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 150 قتيلا، ونحو 5 آلاف مصاب، وأوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.





وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الخطة هي إرسال عاجل لأكثر من 100 من رجال الإطفاء بالمركبات والكلاب البوليسية والمعدات المصممة للعثور على الأشخاص المحاصرين في المناطق الحضرية. وتشارك جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وبولندا وهولندا ويتوقع انضمام دول أخرى.





وسيساعد نظام رسم خرائط الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على تحديد مدى الضرر. ويقول مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارسيتش، إن الاتحاد الأوروبي "يشارك سكان بيروت الصدمة والحزن" ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة إضافية.



