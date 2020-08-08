شاهد.. أول فيديو للحريق الجديد في مرفأ بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تداولت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحريق الذي اندلع قبل قليل، في مرفأ بيروت.


وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، منذ قليل، عن اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت؛ وذلك بالتزامن مع تواصل عمليات رفع الأنقاض، فيما تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلاب المدربة إلى الموقع.

وقالت قناة "LBCI" اللبنانية، إنه تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلاب المدربة إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين تتواصل بمشاركة فرق روسية وإيطالية وفرنسية وبرازيلية.

ومن جهتها، أفادت قناة "MTV" اللبنانية، بأن حريقا اندلع في المرفأ عصر اليوم الجمعة، رغم تمكن فرق الدفاع المدني سابقا من إخماد الحريق الذي اندلع جراء الانفجار، وذلك بسبب انقلاب إحدى الحاويات ووجود جمر تحتها.

ونقلت القناة، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "بقعة جديدة يتم التفتيش فيها في المرفأ بعد معلومات عن إمكان وجود أشخاص لا يزالون مفقودين".

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت مرفأ لبنان بوابة الفجر انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ الفجر

أخبار تهمك

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان: مانشستر سيتي يستحق التأهل.. وعلينا الفخر باللاعبين

منذ 33 دقيقة

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ ساعة و 10 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في الأهلي بسبب تصريحات أكرم توفيق

منذ 33 دقيقة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية جراء انفجار بيروت

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

انفجار بيروت.. إسرائيل تعرض على لبنان تقديم المساعدات

الحكومة العراقية تعلن إرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

ماجدة الرومي: ما حدث بالأمس في لبنان مأساة بكل معاني الكلمة

وائل الإبراشي: الشعب اللبناني يدفع ثمن صراع الكبار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:18 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

09:30 م

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا