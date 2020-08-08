بالزي الخليجي.. سعد الصغير يشوق جمهوره لعمل جديد (صورة)

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

شوق الفنان سعد الصغير، جمهوره لعمل جديد يستعد له، من خلال نشر صورة جديدة له على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر سعد، خلال الصورة من داخل سيارة برفقة ثلاث فتيات أجانب وكان يرتدي الزي الخليجي.

وعلق الصغير، على الصورة قائلًا: "يا هلا يا هلا قريبًا".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير، مسلسل "ولاد إمبابة" الذي شارك به خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان القدير لطفي لبيب وفريدة سيف النصر وشمس.
بالزي الخليجي.. سعد الصغير يشوق جمهوره لعمل جديد (صورة)
بالزي الخليجي.. سعد الصغير يشوق جمهوره لعمل جديد (صورة)

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