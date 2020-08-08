لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

كشف أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، وزوج نجلة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل سرقة فيلا "الخطيب"، موضحا أنه عقب عودتهم أمس الخميس من قضاء إجازة قصيرة استمرت لعدة أيام بالساحل الشمالي، فوجئوا بسرقة الفيلا وبعثرة كبيرة في كافة محتوياتها من أصغر جزء لأكبره.





وأضاف "حسني" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الفيلا يقيم بها الكابتن الخطيب، وأفراد أسرته، وأنه تم سرقة كافة الأجهزة، بالإضافة لمحتويات أخرى، مشيرًا إلى أنه جار حصر المسروقات الأخرى وتحديد مرتكبي الواقعة، وسماع شهادة وأقوال أفراد الأمن.





وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن "الخطيب" وأسرته يشكرون الله لعدم تواجد أحد في "الفيلا" وقت حدوث الواقعة، وعدم إصابة أي منهم، موضحا: "الأسرة بخير الحمدلله".





تفاصيل سرقة فيلا الخطيب

هذا، وأفاد مصدر مطلع، في وقت سابق عن تفاصيل جديدة، إذ تبين أن السارق كان يعلم بعدم وجود أحد بالفيلا، وأنهم يقضون إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي، فيما تسلل السارق للفيلا عن طريق أحد النوافذ.





وأضاف المصدر، أن السارق قام بسرقة محتويات من الفيلا عبارة عن جميع الأجهزة والموبايلات و"الريسيفيرات"، وغيرها من المحتويات الأخرى.





وحرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، محضرا بتعرض منزله بحي الأشجار بمدينة ٦ أكتوبر، للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.





وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.





وفي سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بالعلمين، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية "ريهام سعيد" بعد انتهاك حرمه حياتها الخاصة بكفالة ألف جنيه لكل متهم





وقال شعبان سعيد محامي ريهام سعيد أن التحقيقات استمرت ١٠ ساعات ووجهت النيابة المتهمين عده تهم وفي نهاية التحقيق أخلت النيابة سبيل المتهمين بضمان مالي قده ألف جنيه لكل متهم ولازالت القضية قيد التحقيقات.





وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض، في وقت سابق، إن الإعلامية ريهام سعيد، حررت محضرًا قيد برقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري مارينا، على خلفية واقعة تحرش مجموعه من الشباب بها ومحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.





وأضافت "سعيد"، أنها ذهبت للنيابة صباح اليوم، والتي استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول أهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالإيذاء.





وتابع، أن النيابة العامة قامت بتفريغ فيديو يظهر فيه المتهمين يقوموا بسب الإعلامية وتهديد ها بالإيذاء.





وأردفت الإعلامية، أن التحقيق الذي أجراه عبدالمنعم التراس، وكيل نيابة العلمين، طالب فيه فيها بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد هويه الجناة.





تفاصيل التحرش بريهام سعيد

وفي وقت سابق، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة المتحرشين بها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"





وعلقت قائلة: "أتقدم ببيان رسمي للداخليه وأوريهم ان حقي مش هايضيع زي ما قالوا لي ابقي وارينا هاتعملي ايه ؟.. أنا محتاجة من فضلكو تساعدوني اني اعرف بيناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطيء العام وقعدوا في شمسيه جنبنا ابتدت المعاكسه والكلام الي كله قله ادب ومش عارفين انا مين وبعدين كل ده مبنردش. قاموا وقربوا مننا بنتي قالت لهم ايه ده ابعدوا مش عايزه اتخانق معاهم عشان ابني مايتخضش".





وأضافت: "لما قربوا عرفوا انا مين قالوا طيب نتصور مردتش لأني كنت متدايقه اوي من الي بيعملوه سالني تاني قلت له انا قاعده مع ابني اتصور ازاي رد الانين دول واحد قال سيبك منها كانت محبوسه والتاني رد قال فعلا دي رد سجون بصوت عالي جدا ادام كل الناس الي قاعدين والي انقذني منهم ناس محترمه قاعده جنبي مشوهم بعد ما فضلوا يقولوا ألفاظ".





ريهام سعيد تستغيث

ونشرت ريهام سعيد، في وقت سابق فيديو لها وهي تستغيث بالمسؤولين بعد تعرضها للتحرش وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



