آخر مستجدات الوضع الصحي لزوج نانسي عجرم بعد إصابته في انفجار بيروت

أوضح مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، عن إصابة زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، في انفجتار مرفأ بيروت.

وأشار عبر تسجيل صوتي ببرنامج "Et بالعربي" إلى أن الإصابة جاءت في ظهر الهاشم ورأسه بعد سقوط زجاج العيادة وتدميرها جراء الانفجار.

كانت نانسي عجرم، عبرت عن حزنها الشديد إزاء كارثة انفجار مرفأ بيروت، من خلال نشر صورة لفتاة تبكي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



