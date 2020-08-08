تفاصيل جديدة عن سرقة منزل محمود الخطيب

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسرقة بعد عودته من إجازته في الساحل الشمالي.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فيلا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم تتعرض للسرقة ولكن فيلا ابنته رانا".

وأوضح: "هناك 3 فيلات تخص الخطيب إحداهما تخص الخطيب والأخرى تخص ابنته ندى والثالثة تخص رانا وهي التي تعرضت للسرقة".

وأتم: "الحرامي قام بقطع حديد الفيلا بالصاروخ وقام بسرقة تليفون فقط".

يذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي يوم الأحد القادم ضمن منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أخبار تهمك

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

غضب في الأهلي بسبب تصريحات أكرم توفيق

منذ نصف ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 13 ساعة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان: مانشستر سيتي يستحق التأهل.. وعلينا الفخر باللاعبين

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:18 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

09:30 م

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا