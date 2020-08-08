أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة خطوبة ابنته من أحمد عز

نفي أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض ما تم تداوله من خلال بيان إعلامي مجهول المصدر يحتوى علي كلام عار من الصحة حول خطوبة كريمته من موكله وصديقه الفنان أحمد عز .





وأشار عبد العزيز ان الصورة التي تجمعني مع ابنتي و عز كانت خلال الإحتفال بعيد ميلادها بمنزلي الخاص في الساحل الشمالي بحضور صديقات ابنتي اللاتي تبادلن وابنتي التقاط الصور التذكارية مع عز الذي كان ضمن المدعويين باعتباره صديق مقرب ضمن نجوم المجتمع والرياضة الذين حضروا الإحتفال.



