أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة خطوبة ابنته من أحمد عز

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:02 ص
أحمد عز
أحمد عز
الفجر الفني
نفي أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض ما تم تداوله من خلال بيان إعلامي مجهول المصدر يحتوى علي كلام عار من الصحة حول خطوبة كريمته من موكله وصديقه الفنان أحمد عز .

وأشار عبد العزيز ان الصورة التي تجمعني مع ابنتي و عز كانت خلال الإحتفال بعيد ميلادها بمنزلي الخاص في الساحل الشمالي بحضور صديقات ابنتي اللاتي تبادلن وابنتي التقاط الصور التذكارية مع عز الذي كان ضمن المدعويين باعتباره صديق مقرب ضمن نجوم المجتمع والرياضة الذين حضروا الإحتفال. 

وحذر عبد العزيز من التعرض لحياة أسرته الشخصية وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة مصدر البيان المجهول والعار من الصحة.

أخبار تهمك

صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

غضب في الأهلي بسبب تصريحات أكرم توفيق

منذ نصف ساعة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد - رونالدو يضيف الهدف الثاني للسيدة العجوز في شباك ليون

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:18 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

09:30 م

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا