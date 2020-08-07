نشوى مصطفى: انطلاق برنامج "بنت البلد" منتصف أغسطس على "المحور"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:55 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
الفجر الفني
استقرت الشركة المنتجة لبرنامج "بنت البلد" للفنانة  نشوى مصطفى على إنطلاق اولى حلقات البرنامج يوم ١٥ أغسطس الجارى  على شاشة المحور . 


وقال الأستاذ خالد غنيم رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للانتاج الاعلامى فى تصريحات صحفية إننا  نسعى دائما لتقديم كل ماهو جديد فى عالم الاعلام وهدفنا دائما هو إرضاء الجمهور و تقديم محتوى أفضل . 


وأكد خالد غنيم  ان برنامج بنت البلد هو برنامج اجتماعى يحتوى على عدد من الفقرات الاجتماعية والتربوية ومناقشة قضايا الاسرة العربية والمصرية كما يشتمل على فقرات طبية وفقرات للطهى والموضة وصحة وجمال المرأة .


جدير بالذكر أن  برنامج  " بنت البلد " سوف ينطلق يوم ١٥ اغسطس من السبت الى الثلاثاء  الساعة الرابعة عصرا و الإعادة الثانية عشر صباحا.

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