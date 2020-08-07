غضب في الأهلي بسبب تصريحات أكرم توفيق

تسود حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي، بعد تصريحات أكرم توفيق لاعب الفريق والمعار لنادي الجونة، أنه لن يعود للأهلي في ظل عدم المشاركة بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة.





حيث أكد مسؤولي الأهلي أن تصريحات أكرم توفيق لم تكن في محلها الصحيح، مؤكدين أن اللاعب وكأنه يفرض شروطه على المارد الأحمر، وهو ما ترفضه الإدارة.





وأكد أكرم توفيق، أنه رحل عن الأهلي إلى الجونة، من أجل الحصول على فرصة اللعب بعد أن وجدها صعبة في الأهلي لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري، وذلك بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.



