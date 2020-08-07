الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عبر موقع elections.eg بالرقم القومي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:53 م
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عبر موقع elections.eg بالرقم القومي

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، مع اقتراب اجراء انتخابات مجلس الشيوخ يبحث المواطنين عن طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات www.elections.eg بالرقم القومي على شبكة الانترنت، حيث من المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ الاسبوع القادم خلال يومي 11 و12 أغسطس، ويتم اجراء الانتخابات عبر الاقتراع السري المباشر، ليتم التصويت وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة ازمة فيروس كورونا، حيث سيتم توفير وسائل الوقاية للناخبين.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
ويمكن الآن لأي ناخب الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، وكذلك رقمه في كشوف الناخبين عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع الهيئة العليا للانتخابات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- قم بادخال الرقم القومي الخاص بك بشكل كامل (14 رقم).
- اضغط على كلمة (استعلم).
- ستظهر لك اسم وعنوان لجنتك، ورقم لجنتك الفرعية ورقمك في الكشوف.
- احتفظ بتلك البيانات لحين الإدلاء بصوتك.

طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2020
والآن نقدم لكم طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2020 للمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020:

- قم بارسال رسالة قصيرة تحتوي على الرقم القومي على هاتف رقم 5151، وستصلك جميع بياناتك.
- قم بالاتصال على الخط الساخن 141.

مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2020
تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وفقا لما أعلنه لاشين ابراهيم.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عبر موقع elections.eg بالرقم القومي

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