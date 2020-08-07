كارتيرون يكتفي بـ "عبد الشافي وجمعة" ويرفض عودة أبو الفتوح

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





كارتيرون يرفض عودة أبو الفتوح ويتمسك بـ "عبد الشافي وجمعة"





تحدثت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، عن رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، فكرة عودة أحمد أبو الفتوح المعار إلى سموحة السكندري، إلى صفوف ميت عقبه مطلع الموسم الجديد.





وأوضحت المصادر أن الفرنسي، متمسك ببقاء الثنائي محمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مركز الظهير الأيسر.





وتابعت المصادر أن كارتيرون مقتنع بإمكانات الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، في أولى مباريات الأبيض بعد عودة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام خمسة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.



