الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا تتخطى الـ "مليون" حالة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر

كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، عن تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا المليون حالة.

 

وأوضح المركز في بيان له، أن عدد حالات الإصابة بكورونا في جميع دول القارة ارتفع ليصل إلى 1007336 حالةً، فيما ارتفعت عدد حالات الوفاة إلى 22066 حالةً مع تعافي نحو 690436 حالةً.

 

ولفت البيان الانتباه الى أن جنوب إفريقيا هي أكثر الدول المتضررة عبر القارة، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بها 538184 حالةً حتى الآن، وتليها مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,360 مليون إصابة، بينهم أكثر من 719 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,440 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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