راغب علامة: السيسي رئيس عظيم أعاد لمصر ما فقدته





وأوضح من جانبه: "ما حدث في بيروت يشبه هيروشيما" في إشارة منه إلى القنبلة النووية التي استهدفت المديمة اليابانية هيروشيما.





وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس عظيم وأعاد لمصر أكثر مما فقدته، متابعًا: "نحب ونحترم الشعب المصري، ونحن موجودين بوجود مصر".



كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع عدد شهداء بيروت جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115.



وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.



كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.















علق الفنان اللبناني راغب علامة، على انفجار مرفأ بيروت، قائلًا: "عمل إرهابي تم تنفيذه بدقة وإجرام".وأضاف "علامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "إحنا في لبنان بنقع وبنرجع نقف على رجلينا من تاني، الشعب اللبناني حي ويقدر يصلح، ولكن إللي ميقدرش يصلحه هو الطبقة السياسية التي حرقت الأخضر واليابس"،ز