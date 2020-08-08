راغب علامة: السيسي رئيس عظيم أعاد لمصر ما فقدته

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على انفجار مرفأ بيروت، قائلًا: "عمل إرهابي تم تنفيذه بدقة وإجرام".

وأضاف "علامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "إحنا في لبنان بنقع وبنرجع نقف على رجلينا من تاني، الشعب اللبناني حي ويقدر يصلح، ولكن إللي ميقدرش يصلحه هو الطبقة السياسية التي حرقت الأخضر واليابس"،ز

وأوضح من جانبه: "ما حدث في بيروت يشبه هيروشيما" في إشارة منه إلى القنبلة النووية التي استهدفت المديمة اليابانية هيروشيما.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس عظيم وأعاد لمصر أكثر مما فقدته، متابعًا: "نحب ونحترم الشعب المصري، ونحن موجودين بوجود مصر".

كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع عدد شهداء بيروت جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115. 

وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.



أخبار تهمك

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

والد ميسي يكشف حقيقة انتقال البرغوث للدوري الإيطالي

منذ ساعة و 17 دقيقة

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 8 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ ساعة و 26 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 14 ساعة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

12:29 ص

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

12:11 ص

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا