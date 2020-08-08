أسعار الذهب اليوم السبت 8-8-2020.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم السبت، بداية الأجازة الأسبوعية للبورصة الدولية للمعدن الأصفر، بعد أن تحولت بشكل غير متوقع للتراجع خلال التعاملات المسائية أمس الجمعة، وفى سوق الصاغة ومحلات المجوهرات فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 18 جنيهًا ليقلص المعدن الأصفر مكاسبه الاسبوعية بعد تسجيله لأرقام قياسية على المستوي المحلي والعالمي حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 42% على المستوى العالمي وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجارى حتى الآن وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة، مع توقعات جديدة لارتفاع سعر الذهب فى أول تعاملات الأسبوع يوم الإثنين المقبل.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار18 : 776.5 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 906 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 :1035 جنيهًا

الجنيه الذهب : 7248 جنيهًا

أسعار الذهب عالميًا:

حافظت أسعار الذهب على المكاسب الأسبوعية بالرغم من التراجع الحاد بنهاية التعاملات أمس الجمعة، بعد تسجيل مستويات قياسية خلال الـ5 جلسات الماضية، على خلفية قوة الدولار الأمريكي بعد بيانات الوظائف.





وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة 1.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، كما تراجع معدل البطالة إلى 10.2 بالمائة.













في حين نمت أجور العاملين في الولايات المتحدة بعكس المتوقع خلال يوليو الماضي.





وكان الذهب تلقى الدعم في وقت سابق من التعاملات من التوترات المتزايدة مرة أخرى بين الولايات المتحدة والصين، حيث أصدرت الأولى أوامر تنفيذية ضد الأخيرة تهدف لمنع التعاملات الأمريكية مع شركتي "تينسنت" و"دايت بانس".









وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.1 بالمائة أو ما يعادل 61 دولارا تقريبا، مستفيداً من ضعف قيمة الدولار وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية والقلق حيال التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن زيادة حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19"، التي تقترب من 19 مليون شخص.









وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 2 بالمائة أو ما يعادل 41.40 دولار ليصل إلى 2028 دولارا للأوقية.





وكان المعدن وصل إلى مستوى قياسي جديد في وقت مبكر من التعاملات عند 2089.20 دولار للأوقية.





وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 1.9 بالمائة مسجلاً 2022.11 دولار للأوقية، فاقداً 40.70 دولار









وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.7 بالمائة مسجلاً 93.476.



