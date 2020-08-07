فيدال يعلق على مستقبل سيتين مع برشلونة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعرب التشيلي آرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة الإسباني عن رغبته في الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل، كما أعرب عن رغبته في استمرار كيكي سيتين المدير الفني للبرسا في الموسم المقبل.

وقال فيدال في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" متبقي لي موسم واحد في عقدي وأنا أشعر بأهميتي في هذه اللحظة، لدي الكثير من المحبة للفريق ولدي أشخاص جيدون، آمل أن أتمكن من إنهاء عقدي".

وأضاف:"أريد الفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم والاستمرار للفوز بالثلاثية في الموسم المقبل".

وعن الأنباء بأنه لا يستحق اللعب لبرشلونة، قال فيدال:"إذا قالوا هكذا فهم لا يفهمون شيئًا في كرة القدم، كرة القدم تتقدم وتتغير، الذين يقولون هكذا أعتقد أنهم لا زالوا يعيشون في الماضي".

وعن مستقبل المدير الفني كيكي سيتين، علق فيدال قائلاً:" إذا استمر سيتين فهو أمر جيد لأنه مدرب جيد ويتحدث دائمًا مع اللاعبين لكن هذه ليست وظيفتي".

وعن ما حدث في الفريق في الفترة الأخيرة، اختتم فيدال تصريحاته قائلاً:"في الآونة الأخيرة لم نكن مرتاحين، أخبرنا بعضنا البعض بأشياء وبعد لقاء سيتين مع ميسي تغير كل شيء".

 

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