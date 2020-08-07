التعليم العالي: من حق الطالب اختيار كلية أو أكثر في اختبارات القدرات

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، اليوم الجمعة، التفاصيل المتعلقة باختبارات القدرات للقبول ببعض الكليات، مشيرًا إلى أن اختبارات القدرات ستبدأ غدًا ولمدة أسبوعين.





وقال عبد الغفار في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية إنه يحق لكل طالب اختيار كلية أو أكثر للتقدم للاختبارات القدرات الخاصة بها.





وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن تنسيق الجامعات يتم من خلال الموقع الالكتروني أو مكاتب التنسيق المنتشر بالمحافظات.





وكانت وزارة التعليم العالي، قد أطلقت موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة، لتسجيل اختبارات القدرات، فهناك تساؤلات كثيرة حول كيفية التسجيل، والخطوات التي يجب اتباعها.





١. يجرى تسجيل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت .

٢. يمكنك الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

٣. يستخدم الطالب الرقم القومي ورقم الجلوس، للتسجيل لأداء اختبارات القدرات.

٤. على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية").

يشغل طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية اختبارات القدرات بعد أن تم إعلان نتيجتهم ليستعدوا لمرحلة جديدة من حياتهم وهي الاختيار المناسب للكلية التي يلتحقون بها من خلال تنسيق الجامعات.





وبدأ موقع التنسيق الخميس 6 أغسطس، في تلقى رغبات طلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات الإلكترونية، على أن تبدأ اختبارات القدرات من السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس على أنه من المقرر بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية بعد انتهاء اختبارات القدرات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات الهامة عن اختبارات القدرات التي من المقرر أن تبدأ غدا السبت:





- حسب وزارة التعليم العالي فخطوات التقديم في امتحان القدرات لعام 2020، كالتالى: تسجيل الدخول على موقع التنسيق، اختيار صفحة تسجيل اختبارات القدرات، التأكد من البيانات الموجودة على الموقع، اختيار الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة، اختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، وأخيرا طباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.





- الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات هي: كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).





- وكذلك كليات التربية الرياضية، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).



