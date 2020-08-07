التعليم العالي: من حق الطالب اختيار كلية أو أكثر في اختبارات القدرات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:30 م
حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
شيماء حسن
كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، اليوم الجمعة، التفاصيل المتعلقة باختبارات القدرات للقبول ببعض الكليات، مشيرًا إلى أن اختبارات القدرات ستبدأ غدًا ولمدة أسبوعين.

وقال عبد الغفار في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية إنه يحق لكل طالب اختيار كلية أو أكثر للتقدم للاختبارات القدرات الخاصة بها.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن تنسيق الجامعات يتم من خلال الموقع الالكتروني أو مكاتب التنسيق المنتشر بالمحافظات.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أطلقت موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة، لتسجيل اختبارات القدرات، فهناك تساؤلات كثيرة حول كيفية التسجيل، والخطوات التي يجب اتباعها.

١. يجرى تسجيل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت .
٢. يمكنك الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.
٣. يستخدم الطالب الرقم القومي ورقم الجلوس، للتسجيل لأداء اختبارات القدرات.
٤. على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية").
يشغل طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية اختبارات القدرات بعد أن تم إعلان نتيجتهم ليستعدوا لمرحلة جديدة من حياتهم وهي الاختيار المناسب للكلية التي يلتحقون بها من خلال تنسيق الجامعات.

وبدأ موقع التنسيق الخميس 6 أغسطس، في تلقى رغبات طلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات الإلكترونية، على أن تبدأ اختبارات القدرات من السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس على أنه من المقرر بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية بعد انتهاء اختبارات القدرات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات الهامة عن اختبارات القدرات التي من المقرر أن تبدأ غدا السبت:

- حسب وزارة التعليم العالي فخطوات التقديم في امتحان القدرات لعام 2020، كالتالى: تسجيل الدخول على موقع التنسيق، اختيار صفحة تسجيل اختبارات القدرات، التأكد من البيانات الموجودة على الموقع، اختيار الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة، اختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، وأخيرا طباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

- الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات هي: كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

- وكذلك كليات التربية الرياضية، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

- كليات التربية الرياضية أعلنت عن القواعد العامة لاختبارات القدرات وهي: حلق الطالب شعره رقم 1، التزام المتقدم بإحضار الزي الرياضي شورت اسود وفانلة بيضاء وجوارب بيضاء ومايوه سباحة لاختبار القوام، وقميص ابيض وبنطلون اسود للاختبار الشخصي، لايقل طول الطالب المتقدم عن 165سم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية طالب الثانوية العامه التعليم العالي اختبار القدرات

أخبار تهمك

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد - رونالدو يضيف الهدف الثاني للسيدة العجوز في شباك ليون

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في الأهلي بسبب تصريحات أكرم توفيق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ ساعة

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 6 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

غدا.. بدء خدمة تسجيل اختبارات القدرات للكليات والأقسام العلمية (التفاصيل الكاملة)

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات

للالتحاق بالكليات.. التفاصيل الكاملة حول اختبارات الكلية لطلاب الثانوية العامة

غدا.. بدء اختبارات القدرات في 4 كليات بجامعة المنيا

تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. سجل الآن رغباتك عبر موقع tansik بوابة الحكومة المصرية قبل غلق باب التسجيلات

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2019 الآن | استعلم عبر بوابة الحكومة المصرية tansik

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:18 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

09:30 م

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا