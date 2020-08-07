أيمن محسب: جميع مرشحي حزب الوفد ليس عليهم غبار
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:28 م
عبداللطيف هيبة
قال المحاسب أيمن محسب، مرشح حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بدائرة الجيزة، إنه حرص على الوصول إلى درجات متقدمة في العلم والمعرفة في مجال القانون وتوصل إلى رسالة "كيفية محاسبة النائب بعد النجاح" وكانت مشروع الدكتوراه الخاصة به والتي حصل عليها من الجامعة الفرنسية فلسنبورغ وتم توزيعها في فرنسا بشكل كبير وتم إرسالها إلى مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، بحضور مرشحي الوفد: الكاتب الصحفي طارق تهامي مرشح الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ومحمد ذكري، والمحاسب محمد الكردي، مرشحي الوفد بنظام الفردي في دائرة الجيزة.
وطالب محسب الحضور وجموع الشعب المصري بالتدقيق في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لافتا إلى أن القانون بطبعه ملزم لذلك يجب التدقيق في اختيار من سيقوم بسن وتشريع القوانين التي تمس الشارع ويعمل على تحقيق الأفضل للوطن والمواطنين.
وأضاف محسب أن جميع مرشحي حزب الوفد ليس عليهم غبار وجميعهم أصحاب مهن ترتقي إلى رسالة أكثر من هي مهنة لذلك سوف يكون لديهم الحكمة في اختيار القوانين سوف تسن وتشرع داخل مجلس الشيوخ لتصب في صالح الوطن والمواطن.
انتخابات مجلس الشيوخ
وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر التصويت الصحيحة للناخب كالتالي:
يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة الطبية.
- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- أو جواز السفر.
- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته.
- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.
- ثم يأخذ جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.
- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.
- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.
- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.
- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.
- يقوم بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.
- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.
- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.
- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا