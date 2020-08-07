محمد موسى: المخابرات التركية جنَّدت مقاتلين سوريين برعاية دولة عظمي في 2015

عرض الإعلامي محمد موسى وثائق تكشف أن المخابرات التركية أصدرت تعليمات إلى أحد الضباط الأتراك بكيفية اختيار وتجنيد المقاتلين السوريين لبرنامج التدريب والتجهيز بقيادة دولة عظمي.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "الوثيقة دي خرجت للنور بعد ما أردوغان دبر إنقلابه المزعوم واللي قدر من خلاله تصفية كل خصومه وكان منهم ضابط مخابرات تركي اسمه " مراد أليكتريك " وده تم القبض عليه في أحداث انقلاب يوليو 2016، وقد اتُهم بقتل 11 شخصًا وإصابة 43 شخصًا، ورغم أن مفيش أي دليل علي ذلك ولا حتى بصمات الأصابع إلا أنه تم سجنه.





تابع، "مراد أليكتريك" ضابط المخابرات التركي كان أحد رجال أردوغان في تنفيذ العمليات القذرة أعلن براءته من هذه الجرائم التي اتهم بارتكابها... ولكن أردوغان الواطي ضحى به وكمان عانى من أنواع التعذيب والكسور الجسدية في السجون التركية والتجريد حتي من ملابسه الداخلية مهو أردوغان واخد علي أنه يعري كل رجاله".







