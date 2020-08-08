هاني شاكر عن انفجار بيروت: "طول ما إحنا رافضين نتفق هنضيع ونخسر كل شيء" (فيديو)













شارك أمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".وتضمن الفيديو أغنية، لأمير الغناء عبر من خلالها عن تضامنه مع لبنان وفي نهاية الفيديو وجه لهم رسالة مؤثرة، وعلق عليها "شاكر" قائلًا: "طول ما احنا رافضين نتفق هنضيع ونخسر كل شيء".في سياق متصل هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".