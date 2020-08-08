هاني شاكر عن انفجار بيروت: "طول ما إحنا رافضين نتفق هنضيع ونخسر كل شيء" (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك أمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".

وتضمن الفيديو  أغنية، لأمير الغناء عبر من خلالها عن تضامنه مع لبنان وفي نهاية الفيديو وجه لهم رسالة مؤثرة، وعلق عليها "شاكر" قائلًا: "طول ما احنا رافضين نتفق هنضيع ونخسر كل شيء".

في سياق متصل هز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر لبنان دغم لبنان الفنان هاني شاكر

أخبار تهمك

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ ساعة و 26 دقيقة

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

والد ميسي يكشف حقيقة انتقال البرغوث للدوري الإيطالي

منذ ساعة و 17 دقيقة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد انفجار بيروت.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استعداد بلاده لمساعدة لبنان

مشاهد صادمة.. فيديو يوثق لحظة انفجار بيروت (فيديو)

ترامب تعليقا على أحداث بيروت: هجوم مروع

عاجل.. ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا و4 آلاف مصاب

من يقف وراء حادث انفجار بيروت؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب (فيديو)

الحكومة العراقية تعلن إرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

12:29 ص

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

12:11 ص

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا