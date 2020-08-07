الفنانة نانسي صلاح تكشف حقيقة إصابتها في انفجار بيروت

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أوضحت الفنانة نانسي صلاح حقيقة إصابتها في انفجار بيروت ذاكرة أنها لم تصب أثناء الانفجار ولكنها أصيبت عقبه.



وقالت "صلاح" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج"التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية أنها كانت في الفندق ودخلت للإستحمام وكان الزجاج مضغوط مما جعل الكابينة تنفجر.



وكشفت عن تطورات حالتها الصحية قائله أنها تعرضت لعدد من الخدوش والغرز بيدها وأضافت أنه في وقت الانفجار رغم ابتعادها عن مكان الانفجار إلا أنه أثر بالمكان الذي وجدت فيه