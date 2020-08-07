الفنانة نانسي صلاح تكشف حقيقة إصابتها في انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:31 م
نانسي صلاح
نانسي صلاح
مي مرسي
أوضحت الفنانة نانسي صلاح حقيقة إصابتها في انفجار بيروت ذاكرة أنها لم تصب أثناء الانفجار ولكنها أصيبت عقبه.

وقالت "صلاح" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج"التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية أنها كانت في الفندق ودخلت للإستحمام وكان الزجاج مضغوط مما جعل الكابينة تنفجر.

وكشفت عن تطورات حالتها الصحية قائله أنها تعرضت لعدد من الخدوش والغرز بيدها وأضافت أنه في وقت الانفجار رغم ابتعادها عن مكان الانفجار إلا أنه أثر بالمكان الذي وجدت فيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نانسي صلاح الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 11 ساعة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ ساعة

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 6 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد - رونالدو يضيف الهدف الثاني للسيدة العجوز في شباك ليون

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في الأهلي بسبب تصريحات أكرم توفيق

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الصورة الأولي لمنزل جاد شويري بعد انفجار بيروت

دومينيك حوراني تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل نجاتها من انفجار بيروت الضخم

بعد انفجار بيروت.. نانسي عجرم تصلي من أجل لبنان "يالله مالنا غيرك"

"الأهرامات ملونة بعلم لبنان".. مي كساب تنعى ضحايا انفجار بيروت

"الفجر الفني" يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجة رامي عياش بعد إصابتها في انفجار بيروت

شاهد أول صورة للفنانة نانسي صلاح بعد إصابتها فى تفجيرات بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:18 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

07:17 م

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

09:30 م

حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا